Klagenfurter Pizzeria wird nach Insolvenz verkauft

Nach der Insolvenz des Ristorante Michelangelo im Jahr 2023 tut sich nun wieder etwas in der St. Veiter Straße: Die ehemalige Restaurant-Immobilie steht auf willhaben zum Verkauf.

Knapp drei Jahre nach der Insolvenz des Ristorante Michelangelo in Klagenfurt steht die Immobilie nun zum Verkauf. Das Gebäude in der St. Veiter Straße, in dem sich einst das italienische Restaurant befand, wird aktuell auf der Verkaufsplattform willhaben angeboten – um 1,25 Millionen Euro.

Geschäftslokal und Wohnungen

Angeboten wird ein Wohn- und Geschäftshaus mit einer Grundstücksfläche von 1.005 Quadratmetern und einer Gesamtnutzfläche von rund 723 Quadratmetern. Neben dem ehemaligen Geschäftslokal im Erdgeschoß befinden sich im Gebäude mehrere Büro- und Wohneinheiten. Hervorgehoben wird außerdem ein mögliches Entwicklungspotenzial: Optional kann ein direkt angrenzendes Grundstück um weitere 950.000 Euro erworben werden. Im Inserat wird vor allem die „attraktive Lage“ des Gebäudes hervorgehoben. Die Liegenschaft befindet sich gegenüber dem Bahnhof Klagenfurt-Annabichl und in der Nähe des Flughafens sowie der Autobahnauffahrt.

Restaurant meldete 2023 Insolvenz an

Wie berichtet, wurde über die Betreibergesellschaft des Ristorante Michelangelo im November 2023 ein Konkursverfahren eröffnet. Das Restaurant hatte erst 2019 eröffnet. Laut den damaligen Angaben der Gläubigerschutzverbände führten unter anderem die kreditfinanzierte Übernahme des Betriebs, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sowie hohe Miet- und Personalkosten zur Insolvenz. Damals beliefen sich die Verbindlichkeiten auf rund 500.000 Euro. Schon damals war klar, dass das Restaurant den Betrieb einstellen und das Geschäftslokal räumen muss. Nun steht also das nächste Kapitel bevor. Wer weiß, vielleicht weht schon bald wieder ein frischer Wind durch das Gebäude – einer, der nach Pizza riecht.