Hubschrauber und Soldaten in Ferlach: Das ist der Grund

Bundesheer-Hubschrauber am Himmel, viele Soldaten und laute Knallgeräusche könnten in den kommenden Tagen Menschen in Ferlach aufschrecken. Der Grund ist jedoch kein Notfall.

In Ferlach wird schon bald eine Bundesheerübung durchgeführt werden.

In Ferlach wird schon bald eine Bundesheerübung durchgeführt werden.

Wer in der kommenden Woche in Ferlach vermehrt Hubschrauber am Himmel sieht oder laute Knallgeräusche hört, muss sich keine Sorgen machen. Das Österreichische Bundesheer führt eine mehrtägige Übung im Gemeindegebiet durch.

Rund 80 Soldaten im Einsatz

An der Übung nehmen laut Stadtgemeinde Ferlach rund 80 Soldaten des Jägerbataillons 25 teil. Außerdem kommen drei Hubschrauber und fünf Radfahrzeuge zum Einsatz. Die Übung beginnt am 10. August um 9 Uhr und soll am 14. August gegen 15 Uhr enden.

Knallmunition sorgt für Lärm

Während der Übung kann es im gesamten Übungsraum immer wieder zu lauten Knallgeräuschen kommen. Grund dafür ist der geplante Einsatz von Knallmunition, die ausschließlich Übungszwecken dient.

Munition nicht angreifen

Das Bundesheer weist außerdem darauf hin, dass möglicherweise Munition oder Munitionsteile gefunden werden könnten. Diese dürfen auf keinen Fall berührt oder mitgenommen werden. „Das Sammeln von Munition und Munitionsteilen ist gefährlich“, wird seitens des Bundesheeres betont. Wer einen solchen Fund macht, soll ihn umgehend der nächsten Polizeiinspektion melden.