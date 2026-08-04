Altstadtzauber sorgt für Umleitungen und Sperren

Mit dem Altstadtzauber wird die Klagenfurter Innenstadt ab Donnerstag wieder zur Festzone – für Busfahrgäste bringt das allerdings Änderungen mit sich. Mehrere Linien werden umgeleitet, außerdem entfallen Haltestellen.

Mit dem Altstadtzauber wird die Klagenfurter Innenstadt ab Donnerstag wieder zur Veranstaltungsmeile. Für Busfahrgäste bedeutet das allerdings Einschränkungen: Von 6. August bis 9. August müssen mehrere Linien Umleitungen fahren, außerdem entfallen einige Haltestellen.

Heuplatz und Domplatz gesperrt

Während der Veranstaltung bleiben sowohl der Heuplatz als auch der Domplatz für den Verkehr gesperrt. Betroffen sind die Buslinien A, C, 1, 4 und 8. Die Linien A und 4 fahren in beiden Richtungen über den St. Veiter Ring und den Villacher Ring zum Heiligengeistplatz. Die Haltestelle Heuplatz entfällt. Als Ersatz dienen die Haltestellen Mondgasse und Achterjägerpark. Weil auch der Domplatz gesperrt ist, werden die Linien A, C und 4 in Richtung Heiligengeistplatz über die Mießtaler Straße, Adlergasse und Burggasse umgeleitet.

Auch Linien 1 und 8 betroffen

Die Linie 1 fährt ab 18 Uhr stadteinwärts ebenfalls über Adlergasse und Burggasse. Wer bei der Landesregierung aussteigen möchte, muss auf die Ersatzhaltestelle in der Adlergasse ausweichen. Die Linie 8 wird über die Rosentaler Straße zum Heiligengeistplatz umgeleitet. Die Haltestelle Domplatz wird in dieser Zeit nicht angefahren.

Bahnhofstraße bleibt befahrbar

Anders als in den vergangenen Jahren bleibt die Bahnhofstraße während des Altstadtzaubers durchgehend befahrbar. Deshalb können Busse in Richtung Hauptbahnhof ohne Umleitung fahren.