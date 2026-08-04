Frauenbüro-Debatte geht weiter: „Fauxpas hätte vermieden werden können“

Die Diskussion um die Nachbesetzung der Leitung des Klagenfurter Frauenbüros geht in die nächste Runde. Nach den Grünen meldet sich nun auch die SPÖ zu Wort – und fordert, dass die Stelle mit einer Frau besetzt wird.

Die Diskussion um die Nachbesetzung der Leitung des Klagenfurter Frauenbüros reißt nicht ab. Nachdem die Stellenausschreibung wegen einer möglichen Bevorzugung männlicher Bewerber in den letzten Tagen für Kritik gesorgt hatte, meldet sich nun auch die SPÖ zu Wort. Sie spricht sich klar dafür aus, dass die Leitung des Frauenbüros künftig von einer Frau übernommen werden soll.

„Männer bei gleicher Qualifikation bevorzugt“

Hintergrund ist die bevorstehende Pensionierung der langjährigen Leiterin Astrid Malle. Die Stadt sucht derzeit eine Nachfolge. In der Ausschreibung wird darauf hingewiesen, dass Männer bei gleicher Qualifikation bevorzugt werden können, da sie in diesem Bereich unterrepräsentiert sind. Diese Formulierung hat in den vergangenen Tagen für heftige Diskussionen gesorgt.

SPÖ: Mehr Fingerspitzengefühl gefragt

Frauenreferentin Constance Mochar betont, die Stadt habe die Ausschreibung grundsätzlich rechtskonform erstellt. Gleichzeitig hält sie fest, dass es keine gesetzliche Verpflichtung gebe, den Hinweis auf das unausgeglichene Geschlechterverhältnis ausdrücklich in die Ausschreibung aufzunehmen. „Mit etwas mehr Sorgfalt und Überlegung hätte dieser Fauxpas vermieden werden können“, so Mochar. Auch die stellvertretende SPÖ-Klubobfrau Ines Domenig übt Kritik an Bürgermeister und Personalreferent Christian Scheider. Statt die rechtliche Situation verständlich zu erklären, verstecke er sich hinter Gesetzesbestimmungen, meint sie. Zudem wirft Domenig Scheider vor, dem Frauenbüro schon in der Vergangenheit nicht die nötige Bedeutung beigemessen zu haben. Für die Sozialdemokraten steht fest, wer das Frauenbüro künftig führen sollte. Domenig kündigt an, dass sich die SPÖ im Stadtsenat dafür einsetzen werde, dass „die Leitung des Frauenbüros in weibliche Hände gelegt“ werden soll.

Ausschreibung sorgt seit Tagen für Diskussionen

Bereits zuvor hatten die Klagenfurter Grünen die Formulierung in der Stellenausschreibung scharf kritisiert. Bürgermeister Scheider verteidigte das Vorgehen hingegen mit Verweis auf die geltende Rechtslage. Er betonte, dass ausschließlich Qualifikation und persönliche Eignung entscheidend seien. Eine Bevorzugung des unterrepräsentierten Geschlechts komme nur dann infrage, wenn Bewerberin und Bewerber gleich qualifiziert seien. Unklar ist weiterhin, wie die Rechtslage im konkreten Fall zu beurteilen ist. Die Leiterin der Kärntner Gleichbehandlungsstelle hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass für die Beurteilung nicht zwingend nur die Geschlechterverteilung im Frauenbüro selbst ausschlaggebend sei, sondern unter Umständen auch jene in Führungspositionen des gesamten Magistrats.