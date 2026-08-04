Grabungsarbeiten in Klagenfurt: Diese Straße wird vollständig gesperrt

Im Bereich der Hausnummern 28A bis 34 am Bahnweg in Klagenfurt kommt es derzeit aufgrund von Grabungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen.

Die Arbeiten und die damit verbundene Sperrung dauern voraussichtlich bis Freitag, den 14. August.

Die Arbeiten und die damit verbundene Sperrung dauern voraussichtlich bis Freitag, den 14. August.

Wie die städtische Abteilung Entsorgung am Dienstag mitteilt, wird im besagten Abschnitt an der Errichtung des Schmutzwasser-Hauptkanals sowie der entsprechenden Kanal-Hausanschlüsse gearbeitet.

Vollständige Sperre

Für die Durchführung der Maßnahme muss die Straße zwischen den Hausnummern 28 und 34 vollständig gesperrt werden. Die Arbeiten und die damit verbundene Sperrung dauern voraussichtlich bis Freitag, den 14. August, heißt es seitens der Landeshauptstadt.