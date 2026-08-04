Traditionsreicher Campingplatz am Metnitzstrand modernisiert

Der modernisierte Falkensteiner Camping Wörthersee am Metnitzstrand ist mit einer feierlichen Banddurchschneidung sowie einer symbolischen Schlüssel- und Segnungszeremonie offiziell eröffnet worden.

Die Kooperation zwischen den Stadtwerken Klagenfurt und der FMTG bildet den Auftakt für eine langfristige Weiterentwicklung des Standorts.

Die Kooperation zwischen den Stadtwerken Klagenfurt und der FMTG bildet den Auftakt für eine langfristige Weiterentwicklung des Standorts.

Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) übernimmt damit den Betrieb des traditionsreichen Platzes von den Stadtwerken Klagenfurt. Im Rahmen der bisherigen Modernisierung wurden von den Stadtwerken bereits rund drei Millionen Euro investiert, unter anderem in neue Serviceeinrichtungen, eine neugestaltete Rezeption sowie das für alle Besucher zugängliche Restaurant CAMPO°.

Hochwertige Campingadresse im Alpen-Adria-Raum

Die Kooperation zwischen den Stadtwerken Klagenfurt und der FMTG bildet den Auftakt für eine langfristige Weiterentwicklung des Standorts. Ziel sei es, das Areal am Wörthersee als hochwertige Campingadresse im Alpen-Adria-Raum zu etablieren.

Sechs Plätze in Österreich und Kroatien

Für die FMTG stellt das Projekt einen weiteren Schritt beim Ausbau ihres Campingportfolios dar, das mittlerweile sechs Plätze in Österreich und Kroatien umfasst. Die Weiterentwicklung am Metnitzstrand soll künftig schrittweise fortgeführt werden, um den Platz nachhaltig zu modernisieren und gleichzeitig seine traditionelle Identität für Einheimische und Gäste zu bewahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2026 um 18:20 Uhr aktualisiert