Ballett trifft Zirkus: Manege frei für den guten Zweck

Mit einer besonderen Aufführung möchte das Ballettzentrum Klagenfurt Ende August Familien mit krebskranken Kindern unterstützen. Der Reinerlös des Abends kommt der Kärntner Kinderkrebshilfe zugute.

In Klagenfurt heißt es bald "Manege frei" für den guten Zweck.

In Klagenfurt heißt es bald "Manege frei" für den guten Zweck.

Unter dem Motto „Manege frei für den guten Zweck – das Sommerballett“ verwandelt sich der Park des Diözesanhauses Klagenfurt am 26. August in eine Zirkusmanege. Gemeinsam mit dem Zirkus Dimitri präsentieren Tänzerinnen und Tänzer des Ballettzentrums eine eigens für diesen Abend entwickelte Aufführung. „Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein unvergesslicher Sommerabend voller Tanz, Musik, Emotionen und Zirkuszauber“, heißt es seitens des Ballettzentrums.

Jubiläum wird mit Spendenaktion verbunden

Mit der Veranstaltung feiert das Ballettzentrum zugleich sein zehnjähriges Bestehen. Statt nur auf das Jubiläum anzustoßen, soll der Abend auch einen sozialen Zweck erfüllen: Die Einnahmen unterstützen Familien, deren Kinder an Krebs erkrankt sind. Die Charity-Aufführung beginnt am 26. August um 18 Uhr im Park des Diözesanhauses Klagenfurt. Der Eintritt kostet 20 Euro, der Reinerlös geht an die Kärntner Kinderkrebshilfe.