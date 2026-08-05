Fußballgolf-Weltmeister kämpft in Kärnten um den nächsten Titel

Ein kleiner Ort in Kärnten wird am Wochenende zum Treffpunkt der Fußballgolf-Elite: In St. Johann im Rosental geht die vierte nationale Fußballgolf-Tour über die Bühne.

Am 8. und 9. August findet ein großes Fußballgolf-Turnier in St. Johann im Rosental statt.

Am 8. und 9. August findet ein großes Fußballgolf-Turnier in St. Johann im Rosental statt.

Am kommenden Wochenende wird St. Johann im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land) zur Bühne für die internationale Spitze einer Trendsportart: Zur vierten nationalen Fußballgolf-Tour werden rund 70 Teilnehmer aus fünf Nationen erwartet – darunter auch der amtierende Fußballgolf-Weltmeister.

Zwei Tage voller Wettkämpfe

Das Turnier findet am 8. und 9. August auf der Anlage Kick2Gether in St. Johann im Rosental statt. Gespielt wird am Samstag im Einzelbewerb, am Sonntag folgen die Doppelbewerbe. Das Turnier soll nicht nur Profis anziehen. „Auch Newcomer sind bei uns herzlich willkommen“, betont Falko Glauß-Wiesner von Soccergolf Austria. Für diese gibt es eine eigene Wertung. Generell wird in den Kategorien Kinder, Newcomer, Herren, Damen, Senioren und Doppel gespielt.

Darum geht’s beim Fußballgolf

Fußballgolf verbindet wie der Name schon sagt die Sportarten Fußball und Golf: Gespielt wird mit einem Fußball, der – ähnlich wie beim Golf – mit möglichst wenigen Schüssen über einen Parcours ins Ziel gebracht werden muss. Statt großer Kraft sind vor allem Technik, Gefühl und Genauigkeit gefragt. Veranstaltet wird das Turnier von Soccergolf Austria und dem 1. Kärntner Fußballgolf Club. Der Verein wurde 2021 gegründet, nachdem aus einem gemeinsamen Spielenachmittag die Idee entstand, den Trendsport in Kärnten dauerhaft zu etablieren.

Fußballgolf-Turnier in St. Johann im Rosental: Wann? 8. und 9. August, Treffpunkt jeweils 8 Uhr

8. und 9. August, Treffpunkt jeweils 8 Uhr Wo? Kick2Gether Fußballgolf, St. Johann im Rosental

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2026 um 09:00 Uhr aktualisiert