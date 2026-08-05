Maria Wörth: Bürgermeister Perdacher tritt nicht mehr an

Bürgermeister Markus Perdacher wird sich aus der ersten Reihe der Gemeindepolitik in Maria Wörth zurückziehen. Der nächste ÖVP-Bürgermeisterkandidat steht bereits fest.

In der Gemeinde Maria Wörth zeichnet sich ein Wechsel an der Spitze ab. Bürgermeister Markus Perdacher wird bei der kommenden Bürgermeisterwahl nicht mehr kandidieren. Das gab die ÖVP am Mittwoch bekannt.

Hochwartner soll Nachfolge antreten

Als Bürgermeisterkandidat schickt die Partei nun Klaus Hochwartner ins Rennen. Der 56-Jährige ist IT-Experte und derzeit Gemeindeparteiobmann. Außerdem war er bereits Erster Vizebürgermeister sowie Mitglied des Gemeindevorstandes. Perdacher wünscht seinem designierten Nachfolger für die neue Aufgabe „viel Engagement, Erfolg und vor allem viel Freude“. Gleichzeitig betont er, dass die Gemeinde in den kommenden Jahren vor einigen Herausforderungen stehe. Auch ÖVP-Landesparteiobmann Martin Gruber bedankt sich bei Perdacher für dessen Arbeit in der Gemeinde.