Lust auf Rugby? Klagenfurter Frauenteam lädt zum Gratis-Training

Wer einmal eine außergewöhnliche Sportart ausprobieren möchte, bekommt jetzt die Gelegenheit dazu. Das Klagenfurter Rugby-Frauenteam sucht neue Spielerinnen und lädt zu kostenlosen Probetrainings ein.

Der Rugby-Club Anexia Tigers in Klagenfurt ist auf der Suche nach Verstärkung. Das Frauenteam lädt interessierte Mädchen und Frauen ab 16 Jahren zu kostenlosen Probetrainings ein.

Kostenlos ins Training schnuppern

Trainiert wird während der Sommersaison von April bis November jeweils dienstags und donnerstags ab 18.30 Uhr am Koschatplatz in Klagenfurt. Wer möchte, kann jederzeit unverbindlich mittrainieren und die Sportart kennenlernen. Sportliche Vorkenntnisse sind laut Verein nicht erforderlich. In den Wintermonaten von Jänner bis März finden die Einheiten dienstags und donnerstags von 20 bis 22 Uhr auf dem Kunstrasen in der Magazingasse statt.

Frauenteam seit 2014

Der Rugby-Club Anexia Tigers besteht seit 2008, das Frauenteam wurde 2014 gegründet. Zu den größten sportlichen Erfolgen zählt der Vizemeistertitel bei den österreichischen Damen-7s-Meisterschaften im Jahr 2019.