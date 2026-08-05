Aus nach 40 Jahren: Modegeschäft in Klagenfurt schließt

Fast vier Jahrzehnte lang war „Extravagant“ für viele modebewusste Kärntnerinnen eine feste Adresse. Jetzt schließt die Klagenfurter Boutique ihre Türen – ganz verabschieden möchten sich die Betreiber aber offenbar noch nicht.

Für viele modebewusste Kärntnerinnen war sie über Jahrzehnte eine feste Anlaufstelle – nun schließt die Klagenfurter Boutique „Extravagant“ ihre Türen. Das gab Inhaber Frederic Destine bereits Ende Juli in den sozialen Medien bekannt. Es könnte allerdings kein Aus für immer sein.

Schließung wegen Auszeit

Die Boutique in der Pernhartgasse war seit den späten 1980er-Jahren in Klagenfurt beheimatet. Gemeinsam mit seinem Partner Johann Ferk führte Destine das Geschäft über Jahrzehnte und baute sich dabei eine treue Stammkundschaft auf. Wie die Unternehmer auf Facebook erklärt, möchten die beiden nun jedoch eine Auszeit nehmen.

„Vielleicht sehen wir uns wieder“

Auf Facebook verabschiedete sich Destine bei seinen Kundinnen und Kunden und bedankte sich für das langjährige Vertrauen und die Unterstützung. Ganz abgeschlossen scheint das Kapitel „Extravagant“ allerdings noch nicht zu sein. Ein Comeback schließt der Unternehmer nicht aus. „Wer weiß? Vielleicht sehen wir uns in etwa einem Jahr wieder, wenn wir mit einem Pop-up-Store zurückkommen“, heißt es in dem Posting. Bis dahin bleibt die traditionsreiche Boutique jedoch geschlossen.