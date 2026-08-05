LEADER: Räumliche Entwicklungsschwerpunkte für die Region erarbeitet

Gemeinsam über Gemeindegrenzen hinweg: In den Regionslaboren erarbeiten Vertretende der Region Carnica-Klagenfurt-Umland ein abgestimmtes Zukunftsbild für ihren gemeinsamen Lebensraum.

Die LEADER-Region Carnica-Klagenfurt-Umland setzt einen zentralen Schritt für die künftige Gestaltung ihres Lebens- und Wirtschaftsraums. Im Rahmen des Prozesses zur Integrierten Regionalentwicklung (IREP) wurden in den funktionalen Räumen Klagenfurt–Rosental, Klagenfurt-Südost und Klagenfurt–Wörthersee sogenannte Regionslabore durchgeführt. Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Klagenfurt sowie der beteiligten Gemeinden arbeiteten dabei eng zusammen, um ein abgestimmtes räumliches Zukunftsbild zu erarbeiten.

Maßnahmen diskutiert

Aufbauend auf den Ergebnissen von sechs vorangegangenen Planungswerkstätten wurden entwickelte Maßnahmen auf Regionalkarten übertragen und intensiv diskutiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, wo künftige Entwicklungsschwerpunkte liegen und welche Standorte besondere Potenziale bieten. Die Erkenntnisse aus den Regionslaboren fließen direkt in die finale Ausarbeitung des IREP ein, welches als Orientierung für kommende Investitionen, Kooperationen und Projekte dient.