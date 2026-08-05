SK Austria Klagenfurt erweitert digitales Fan- und Serviceangebot

Der SK Austria Klagenfurt baut in Zusammenarbeit mit der Growth Studios GmbH seine digitalen Angebote für Fans und Mitglieder aus. Nach der Umstellung auf ein eigenes Ticketsystem Mitte Juni, über das nach Vereinsangaben bereits mehr als 400 Dauerkarten für die Saison 2026/27 verkauft wurden, folgen nun eine überarbeitete Website, die zentrale „1920 Club ID“ sowie der KI-Assistent „Vio“.

Benutzerkonto für Ticketkauf und Mitgliedschaften

Das neue System setzt auf ein einheitliches Benutzerkonto für Ticketkauf, Mitgliedschaften und Einstellungen sowie eine automatisierte Beantwortung häufiger Fanfragen direkt über den Webauftritt: „Wir wollen unsere Fans bestmöglich erreichen und gleichzeitig noch näher an sie heranrücken. Mit dem neuen Auftritt schaffen wir eine moderne Plattform, die den Ansprüchen unserer Anhänger gerecht wird und die Austria auf ihrem weiteren Weg begleitet“, sagt Zeljko Karajica vom SK Austria Klagenfurt. Felix Arnold, Geschäftsführer der Growth Studios GmbH, betont den Ansatz der Plattform: „Ein Verein ist heute mehr als der Spieltag. Wir haben mit der Austria eine Plattform gebaut, auf der Ticket, Mitgliedschaft und Kommunikation auf denselben Daten laufen. Das bedeutet weniger Reibung für die Fans, mehr Überblick für den Verein und die Freiheit, stetig neue Angebote selbst zu entwickeln.“

Saison steht an

Parallel dazu steht die erste Heimpartie der neuen Saison bevor: Nach zwei Siegen in den ersten beiden Pflichtspielen – im Pokal gegen ATUS Velden und zum Ligaauftakt beim SV Donau – empfängt die Austria am Freitag, dem 7. August, den SK Treibach im Wörthersee Stadion zum zweiten Spieltag der Regionalliga Süd.