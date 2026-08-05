3.125 Euro erlaufen: StadionCharityRun half den „Roten Nasen“

Beim ersten StadionCharityRun im Klagenfurter Wörthersee Stadion schnürten rund 260 Sportbegeisterte im Rahmen der Initiative „Gesundheit fördern, Kärnten bewegen“ ihre Laufschuhe und absolvierten ihre Runden im eigenen Tempo.

Durch die gesammelten Nenngelder der Veranstaltung konnte ein Reinerlös von 3.125 Euro erzielt werden. Der Betrag wurde nun von Gesundheitslandesrätin Beate Prettner offiziell an die Organisation „ROTE NASEN“ übergeben, deren Clowns schwerkranken Kindern in Spitälern Mut, Hoffnung und Lebensfreude schenken.

Bedeutung von gesundheitsfördernden Aktivitäten

Bei der Scheckübergabe hob Prettner die Bedeutung von Solidarität und gesundheitsfördernden Aktivitäten hervor und unterstrich die Notwendigkeit der Unterstützung: „Mit dem ersten StadionCharityRun haben wir nicht nur Bewegung und Begegnung ermöglicht, sondern konnten auch gemeinsam ein Lächeln schenken – gerade dort, wo es Kinder in schwierigen Zeiten besonders brauchen. ROTE NASEN leisten einen unschätzbar wertvollen Beitrag und ich freue mich, dass Kärnten diese Arbeit unterstützen kann.“

Professionelle Gesundheitsclownerie

Auch Nadja Prasser, regionale Programmleitung der ROTEN NASEN in Kärnten, zeigte sich dankbar für die sportliche Unternehmung sowie die starke Hilfe aus der Bevölkerung. Sie betonte die Tragweite der gesammelten Mittel für die Arbeit der Clowns: „Der Reinerlös dieser Aktion ermöglicht es uns, unsere professionelle Gesundheitsclownerie in all ihren Einsatzbereichen weiterzuführen – ob in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder sozialen Institutionen. So können wir Menschen in herausfordernden Lebenssituationen mit Humor, Leichtigkeit und menschlicher Nähe begleiten und stärken. Ein herzliches Dankeschön an alle Läuferinnen und Läufer sowie an Gesundheitslandesrätin Beate Prettner und das Organisationsteam für dieses besondere Engagement.“ So setzte die Laufveranstaltung ein erfolgreiches Zeichen für Gesundheitsförderung, soziales Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt.