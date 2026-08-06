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/ © pro mente gruppe kärnten/Nicolas Zangerle
Bild auf 5 Minuten zeigt einen Lauf in Klagenfurt
Im Oktober findet der Klagenfurter Mental Health Run statt.
Klagenfurt
06/08/2026
Im Oktober

Zeichen setzen am Wörthersee: Mental Health Run öffnet Anmeldung

Im Oktober findet in Klagenfurt wieder der Mental Health Run statt. Ab jetzt kann man sich anmelden.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Am Vorabend des Welttages für psychische Gesundheit setzt der Mental Health Run Klagenfurt bereits zum Drittenmal ein sichtbares Zeichen für mehr Offenheit, Gemeinschaft und einen selbstverständlichen Umgang mit psychischen Belastungen. Die Veranstaltung der pro mente gruppe kärnten findet im Rahmen der Kampagne #redenwirdarüber am Freitag, 9. Oktober 2026 um 17 Uhr beim Strandbad Loretto statt.

Fünf Kilometer ohne Zeitdruck

Ob laufend, walkend oder gehend – alle sind eingeladen, die fünf Kilometer ohne Zeitnehmung und Wettkampfdruck zurückzulegen. Anmeldungen sind ab sofort möglich. „Ein herzliches Dankeschön gilt den Partnern, die diese Veranstaltung möglich machen: TriSpoat, Land Kärnten, Gesunde Gemeinde, Wiener Städtische und Custom Cocoon“, heißt es in der Aussendung.

Bild auf 5 Minuten zeigt einen Lauf in Klagenfurt
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Der Klagenfurter Health Run…
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…findet bald statt.
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