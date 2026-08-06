Küche brannte: Rätselhafter nächtlicher Einsatz in Klagenfurt

In den frühen Donnerstagmorgenstunden kam es in Klagenfurt zu einem Brand. Eine Küche brannte.

Am 6. August gegen 4 Uhr kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Küchenbrand in einer Wohnung in Klagenfurt am Wörthersee. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung.

Mieter war seit Vortag nicht zuhause

Der 30-jährige Wohnungsmieter traf kurz nach den Einsatzkräften an der Brandörtlichkeit ein. Er gab an die Wohnung gegen 15 Uhr verlassen zu haben. Im Einsatz befand sich die Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Hinsichtlich der Brandursache sind weitere Ermittlungen erforderlich.