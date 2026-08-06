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/ ©Basil MK/Pexels
Symbolfoto auf 5min.at zeigt Zigaretten.
EIne Zigarette dürfte inen Wohnungsbrand ausgelöst haben.
Klagenfurt
06/08/2026
Bett brannte

Zigaretten lösten Wohnungsbrand aus

Zu einem weiteren Wohnungsbrand kam es heute in Klagenfurt. Auslöser dürften ZIgaretten gewesen sein.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)
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Am 6. August 2026 gegen 5.50 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in Klagenfurt am Wörthersee. Die Berufsfeuerwehr konnte als Brandobjekt ein Einzelbett lokalisieren, das rasch gelöscht werden konnte.

Zigarette dürfte Auslöser gewesen sein

Aufgrund zahlreicher Zigarettenstummel dürfte Brandursache eine nicht ganz erloschene Zigarette sein. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in der Wohnung.

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