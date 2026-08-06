Zigaretten lösten Wohnungsbrand aus

Zu einem weiteren Wohnungsbrand kam es heute in Klagenfurt. Auslöser dürften ZIgaretten gewesen sein.

Am 6. August 2026 gegen 5.50 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in Klagenfurt am Wörthersee. Die Berufsfeuerwehr konnte als Brandobjekt ein Einzelbett lokalisieren, das rasch gelöscht werden konnte.

Zigarette dürfte Auslöser gewesen sein

Aufgrund zahlreicher Zigarettenstummel dürfte Brandursache eine nicht ganz erloschene Zigarette sein. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in der Wohnung.