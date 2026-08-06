Kaputte Uhr am Benediktinerplatz wird doch repariert

Die Uhr am Benediktinerplatz tickt schon seit einiger Zeit nicht mehr richtig. Nun wird sie repariert.

Die Uhr am Benediktinerplatz wird nun doch repariert.

Die Uhr am Benediktinerplatz wird nun doch repariert.

„Tick Tack“, dieses Geräusch fehlte lange Zeit am Benediktinerplatz in Klagenfurt. Denn die Würfeluhr dort tickt nicht mehr richtig. Es wurde nach Lösungen für eine Reparatur gesucht. Nun wurde eine gefunden.

Kosten von rund 8.000 Euro

Zuerst wurde ein Sponsor gesucht, der die Reparatur finanziell übernimmt. Es wurde aber keiner gefunden. Die geschätzten Kosten von circa 8.000 Euro übernimmt jetzt die Stadt Klagenfurt selbst. Das bestätigt auch ein Pressesprecher der Stadtkommunikation Klagenfurt gegenüber 5 Minuten.

Stadt vergibt den Auftrag

Die Stadt vergibt eben den Auftrag und bezahlt diesen. Bisher gibt es aber noch keinen Termin für eine Reparatur. Dazu kommt, dass es nur wenige Spezialisten österreichweit gibt, die sich mit so einer alten Uhr auskennen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2026 um 09:41 Uhr aktualisiert