KAC-Auftakt beim Altstadtzauber: Neue Rotjacken treffen Fans

Am kommenden Mittwoch startet die Kampfmannschaft des EC-KAC in ihr Trainingscamp zur Vorbereitung auf die Saison 2026/27, kac.at skizziert das rot-weiße Programm im ersten Monat des neuen Spieljahrs.

Das in der kommenden Woche startende Trainingscamp bildet den krönenden Abschluss der Sommervorbereitung der Rotjacken auf die kommende Saison 2026/27. Nach dem frühen Playoff-Aus gegen Fehérvár AV19 Ende März kehrte die Mannschaft per 27. April zurück in den Trainingsbetrieb, der im Sommer stets unter der Leitung des Performance Coaches – eine Rolle, die seit 2023 Felix Schwan einnimmt – steht.

So arbeiten die Kaderspieler

In den Monaten Mai und Juni arbeiten die Kaderspieler (je nachdem, ob sie ihr jeweiliges Heimatland bei der Weltmeisterschaft repräsentieren oder nicht) auf zwei unterschiedlichen Zeitlinien, grundsätzlich gliedert sich der Sommer ab den obligatorischen Testungen Anfang Mai in sich wiederholende Blöcke von jeweils drei Wochen Trainingsarbeit und einer Woche Regenerationsphase. Ab Mitte Juli werden die Aktivitäten dann wieder um bis zu drei optionale Einheiten am Eis pro Woche ergänzt.

Mannschaftspräsentation am Freitag

In der aktuellen Woche durchlaufen alle Kaderspieler die obligatorischen Überprüfungen der Augen- und Zahngesundheit, die sportmedizinischen Leistungstests sowie das Assessment und Profiling für das Perfomance Management im Saisonverlauf. Ebenfalls trafen seit Dienstag sämtliche fünf Neuzugänge des Sommers in Klagenfurt ein. Das Quintett und alle weiteren Rotjacken-Cracks (mit Ausnahme von Jesper Jensen Aabo, der sich aus privaten Gründen noch bis Sonntag in seiner dänischen Heimat aufhält) zeigen sich am morgigen Freitag zum ersten Mal den KAC-Fans. Wie im Vorjahr wird die große Bühne des Altstadtzaubers dazu genutzt, die Mannschaft des österreichischen Rekordmeisters zu präsentieren. Stage Time am Neuen Platz ist um 19 Uhr.

Trainingscamp ab Mittwoch

In ihr Trainingslager starten die Rotjacken am kommenden Mittwoch, dem 12. August, wenn um 10 und 11 Uhr die beiden ersten offiziellen, jeweils 45-minütigen Eis-Einheiten der Pre-Season 2026 am Programm stehen. Bei traditionell großem Medienandrang bitten Head Coach Kirk Furey, der neue Assistant Coach Christoph Brandner und Goaltending Coach Andrej Hočevar zum Trainingsauftakt. Bis zum ersten Bewerbsspiel in der Champions Hockey League am 3. September stehen dann 13 Trainings- und vier Spiel- sowie fünf freie Regenerationstage am Programm. Ebenfalls in diesen Zeitraum fallen das alljährliche Fotoshooting der Mannschaft, zwei Teambuilding-Tage im Burgenland sowie der Media Day der win2day ICE Hockey League in Salzburg.

Traninigs normalerweise öffentlich: Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, sind sämtliche Mannschaftstrainings der Kampfmannschaft des EC-KAC öffentlich frei zugänglich. Zur zeitlichen Orientierung dient der . Besucherinnen und Besucher der Trainingseinheiten werden ersucht, auf den Tribünen im Unterrang Platz zu nehmen und sich nicht im Bereich des Spielfeldzugangs zwischen den Spielerbänken aufzuhalten. Nach den Trainingseinheiten stehen Spieler und Trainer den Fans gerne für Autogramm- und Fotowünsche zur Verfügung.

Vier Heimauftritte im August

Den Auftakt der Pre-Season bildet das Testspiel gegen Olimpija Ljubljana am 21. August (19.15 Uhr) auf eigenem Eis. Gedrängt ist das Programm dann ab dem 25. August, wenn in der Heidi Horten-Arena zum ersten Mal die WellCard Trophy ausgetragen wird, bei der in sechs Tagen sechs Spiele bestritten werden, drei davon mit Beteiligung der Rotjacken (siehe Spielplan). Für Abonnentinnen und Abonnenten kostenlos in ihre Dauerkarte inkludiert ist die Begegnung mit dem neuen ICE-Klub aus Milano am 25. August, ebenfalls in Klagenfurt zu Gast sind in diesem Zeitraum die Vienna Capitals und die University of Saskatchewan Huskies aus Kanada. Eintrittskarten für die WellCard Trophy und das Testspiel gegen die Grünen Drachen sind ab kommendem Dienstag (11. August, 9.00 Uhr) verfügbar und wie in den vergangenen Jahren sehr preiswert erhältlich (Sitzplatz €15,00, Stehplatz €10,00).

Zwei Meister in 48 Stunden

Ernst wird es für die Rotjacken dann am 3. September, wenn sie ihre siebte Champions Hockey League-Kampagne seit 2015 eröffnen. Zu Beginn der Vorrunde in Europas wichtigstem Klubbewerb genießt Österreichs Rekordmeister gleich zwei Mal Heimrecht: Zum Auftakt kommt der amtierende französische Titelträger in die Heidi Horten-Arena, zwei Tage später, am 5. September, erfolgt das Gastspiel des aktuellen Champions der Schweiz. Tickets für die Duelle mit den Bordeaux Boxers und Fribourg-Gottéron (sowie das dritte Heimspiel des Grunddurchgangs gegen den finnischen Vizemeister KooKoo Kouvola am 6. Oktober) sind ebenfalls ab nächstem Dienstag (11. August, 9.00 Uhr) verfügbar.