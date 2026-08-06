Stromausfall in Klagenfurter Stadtteil: 300 Haushalte betroffen

In Klagenfurt-Waidmannsdorf fiel zur Mittagszeit für knapp 30 Minuten der Strom aus. Rund 300 Haushalte waren betroffen.

„Wisst ihr, warum in Klagenfurt kein Strom ist?“ – mit diesen Worten wandte sich eine Leserin kurz nach der Mittagszeit an 5 Minuten. Wir haben nachgefragt, tatsächlich kam es für rund 30 Minuten zu einem Stromausfall in Waidmannsdorf, allerdings nur in wenigen Straßen.

300 Haushalte betroffen

„Von 11:50 bis knapp 12:15 gab es in Waidmannsdorf einen Stromausfall, bei dem 300 Abnehmer betroffen waren, wir können allerdings noch nicht genau sagen, was dafür die Ursache war“, so die Stadtwerke Klagenfurt auf Nachfrage der Redaktion. Mittlerweile konnte die Versorgung wiederhergestellt werden.