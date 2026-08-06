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Vergessener Wasserhahn sorgt für hohen Schaden in Klagenfurter Altbau
Nach stundenlangem Wasseraustritt drang Feuchtigkeit bis ins Erdgeschoss durch.
Klagenfurt
06/08/2026
Balkonpflanzen

Vergessener Wasserhahn sorgt für hohen Schaden in Klagenfurter Altbau

Ein aufgedrehter Wasserhahn führte in Klagenfurt zu einem schweren Wasserschaden. Weil zuerst Einsturzgefahr drohte, musste ein Statiker das historische Gebäude überprüfen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)
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In den frühen Morgenstunden des Donnerstags führte ein unbeabsichtigt offengelassener Wasserhahn zu erheblichen Wasserschäden in einem Altbau am Klagenfurter St. Veiter Ring. Angestellte einer im Gebäude ansässigen Steuerberatung entdeckten das Malheur gegen sechs Uhr früh, als sie bemerkten, dass Deckenteile im ersten Obergeschoss bröckelten und kontinuierlich Feuchtigkeit herabtropfte.

Gebäude zuerst gesperrt

Besprechungszimmer im darunterliegenden Erdgeschoss standen zu diesem Zeitpunkt bereits komplett unter Wasser, heißt es in einem Bericht des „ORF“. Aufgrund einer anfangs befürchteten Beeinträchtigung der Gebäudestatik rückte die Feuerwehr aus und zog zudem einen Sachverständigen zur Bewertung der Lage hinzu. Bis zur Entwarnung durch den Statiker mussten Teile des Anwesens zeitweise gesperrt bleiben.

Bewässern von Balkonpflanzen als Ursache

Nach ersten Erkenntnissen habe ein Kind am Vorabend nach dem Bewässern von Balkonpflanzen im obersten Stockwerk vergessen, die Wasserzufuhr zu schließen. Der angeschlossene Schlauch soll quer durch die Wohnung bis zum Balkon verlegt gewesen sein, sodass die Flüssigkeit über die gesamte Nacht hinweg ungehindert austreten konnte.

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