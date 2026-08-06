Abkühlung für Klagenfurt: Geier kündigt Hitzeschutz-Maßnahmen für Innenstadt an

Die Hitzewelle trifft die Klagenfurter Innenstadt mit voller Härte. Versiegelte Flächen und fehlender Schatten stauen die Wärme massiv, was am gestrigen Tag am Heiligen-Geist-Platz zu Spitzenwerten von bis zu 43 Grad führte.

Um dem entgegenzuwirken, arbeitet Wirtschaftsreferent Stadtrat Julian Geier gemeinsam mit dem Stadtmarketing an einer temporären Beschattung zentraler Bereiche nach dem Vorbild südeuropäischer Städte wie Sevilla. Großflächige Sonnensegel zwischen den Häusern sollen dort künftig die gefühlte Temperatur spürbar senken.

Spürbare Abkühlung

„Unsere Innenstadt ist das Herz Klagenfurts. Sie muss auch an heißen Sommertagen ein Ort bleiben, an dem sich Menschen gerne aufhalten, einkaufen und die Gastronomie genießen. Deshalb brauchen wir rasch Maßnahmen, die spürbare Abkühlung bringen“, betont Geier. Für ihn verbinden solche Ansätze Aufenthaltsqualität mit einem attraktiven Stadtbild. „Wenn wir unsere Innenstadt langfristig stärken wollen, müssen wir uns auch an die klimatischen Veränderungen anpassen. Andere Städte machen es erfolgreich vor – Klagenfurt sollte diesen Weg ebenfalls gehen“, so der Stadtrat.

Aufenthaltsqualität und Wirtschaft sollen profitieren

Ergänzend ist für das kommende Jahr ein neues Fördermodell für die Innenstadtbetriebe geplant. Ziel ist die finanzielle Unterstützung von Unternehmerinnen und Unternehmern bei der Ausrüstung ihrer Gastgärten mit modernen Vernebelungsanlagen. „Unsere Gastronomiebetriebe investieren viel in attraktive Gastgärten. Mit einer gezielten Förderung können wir dazu beitragen, dass Gäste auch bei hohen Temperaturen gerne in der Innenstadt verweilen. Das stärkt nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern auch unsere Wirtschaft“, erklärt Geier. Für ihn steht fest, dass die Anpassung an den Klimawandel eine unmittelbare Aufgabe der Stadtentwicklung darstellt. „Wer eine lebendige Innenstadt will, muss heute die richtigen Maßnahmen setzen. Mehr Schatten, mehr Kühlung und mehr Aufenthaltsqualität sind Investitionen in die Zukunft Klagenfurts.“