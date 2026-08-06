Klagenfurt: Neue Erkenntnisse nach tödlicher Auseinandersetzung

Nach einem Streit um Geld soll ein 64-Jähriger von einem Bekannten erschlagen worden sein. Der verdächtige 44-Jährige war zurechnungsfähig und überrascht nun mit einer neuen Aussage.

Nach dem Tod eines 64-jährigen Klagenfurters in der Nacht auf den 10. Juni im Stadtteil St. Ruprecht liegen neue Details zu den Hintergründen vor. Ein 44-jähriger Bekannter des Opfers befindet sich weiterhin wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft und soll die Tat bereits zugegeben haben.

14.000 Euro als Ursache?

Auslöser der Eskalation war laut Aussagen des Beschuldigten ein Streit um Geldschulden in Höhe von 14.000 Euro. Der mutmaßliche Täter habe den 64-Jährigen mit zwei Hämmern attackiert und soll über 30-mal auf ihn eingeschlagen haben. Ein Gutachten bescheinigte dem 44-Jährigen inzwischen die volle Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt.

„…noch Gegenstand der Ermittlungen“

Bei den Vernehmungen machte der Beschuldigte zudem eine weitgehende Aussage zum Geschehensablauf. Er behauptet, vor der Attacke von seinem späteren Opfer sexuell bedrängt worden zu sein. Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, äußerte sich Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, dazu wie folgt: „Ob es diese Annäherungsversuche gegeben hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.“ Die mutmaßlichen Tatwaffen sowie die Brieftasche des Getöteten wurden damals im Fahrzeug des Verdächtigen sichergestellt. Die Ermittlungen der Anklagebehörde dauern an. Für den Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2026 um 21:05 Uhr aktualisiert