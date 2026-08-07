30. Altstadtzauber: Reinigungstrupps halten Innenstadt sauber

Gestern wurde der 30. Altstadtzauber in Klagenfurt feierlich eröffnet und geht noch bis zum 8. August 2026. Alle weiteren Informationen zum Programm findest du online. Zudem gibt es Umleitungen im Busliniennetz.

Reinigungstrupps sorgen für saubere Innenstadt

Nachdem die offizielle Eröffnung über die Bühne ging, haben auch schon die Reinigungstrupps ihre Arbeit aufgenommen. Die Abteilungen Entsorgung sowie Straßenbau und Verkehr sind auch während der heurigen Veranstaltung regelmäßig im Einsatz, um Straßen und Gassen sauber zu halten, heißt es in einer Aussendung der StadtKommunikation. Der Dienst der Reinigungstrupps startet dann, wenn viele Besucher des Altstadtzaubers erst nachhause gehen – nämlich in den frühen Morgenstunden, wenn während des beliebten Klagenfurter Stadtfestes ein wenig Ruhe auf den Plätzen, Straßen und Gassen der Innenstadt einkehrt.“

„Ein großes Danke unseren Mitarbeitern“

„So schön unser alt bewährtes Stadtfest auch ist, ist es genau so wichtig, die Straßen und Plätze währenddessen sauber und gepflegt zu halten. Sowohl Einheimische als auch Besucher sollen sich wohl fühlen und eine tolle Zeit erleben. Ein großes Danke unseren Mitarbeitern, die hier für einen reibungslosen Ablauf sorgen und unsere Stadt attraktiv und sauber halten“, sagt Entsorgungsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann.

Reiniguntstrupps im Einsatz

Am Freitag beginnt für die Reinigungstrupps der Normalbetrieb von vier Uhr früh bis Mittag um zwölf Uhr mit sechs Reinigern und zwei Kehrmaschinen, ebenso am Samstag von vier bis neun Uhr. Eine zusätzliche Schicht erfolgt am Samstag von 15 bis 20 Uhr, bei der die gesamte Innenstadt inklusive Flohmarktgelände sauber gemacht werden. Da ist neben der Kehrmaschine auch ein Waschwagen im Einsatz. Am Sonntag erfolgt die abschließende Hauptreinigung, zusätzliche Unterstützung gibt es dabei von der Abteilung Entsorgung mit zwei Müllwägen.