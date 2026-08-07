IKEA Klagenfurt nach Umbau neu eröffnet

Seit 17 Jahren gibt es das beliebte Möbelgeschäft in Klagenfurt. Für IKEA war es nach vielen erfolgreichen Jahren an der Zeit, den Standort an das veränderte Kaufverhalten anzupassen und Weichen für die Zukunft zu stellen, teilt die StadtKommunikation Klagenfurt in einer Aussendung mit.

Über 60 neue Musterzimmer

Während des Umbaus war das Geschäft weiterhin geöffnet, es wurden die Flächen der Möbelausstellung und der Markthalle optimiert, auch das Restaurant erstrahlt im neuen Glanz, heißt es weiter. Das Ergebnis ist eine topmoderne Sortimentspräsentation auf 8.000 Quadratmetern mit einem Mix aus digitalen und analogen Präsentationsflächen. Über 60 neue Musterzimmer bieten jede Menge Inspiration für alle Wohnsituationen. Auch für Familien gibt es eine wesentliche Neuerung: Statt dem „Småland“, das sich bisher im Erdgeschoß des Einrichtungshauses befunden hat, gibt es nun überall Spielmöglichkeiten an unterschiedlichen Orten im Einrichtungshaus. So können Eltern und Kinder gemeinsam Pausen einlegen und IKEA spielerisch entdecken. Morgen, am 8. August, gibt es ab neun Uhr eine große Eröffnungsfeier mit Gratis-Frühstück und vielen weiteren Aktionen, teilt die Stadt weiter mit. Mehr Infos dazu findest du auch auf der Website.

Thomas Philipps wird neuer Nachbar von IKEA

Durch die effizientere Nutzung der Flächen wurden auch rund 2.600 Quadratmeter Verkaufsfläche frei und diese bieten zukünftig Platz für Thomas Philipps, einen Discounter für Heim und Garten. Der neue Nachbar von IKEA eröffnet seinen Store planmäßig im Herbst 2026, heißt es weiter.

Wiedereröffnung IKEA Klagenfurt

In Vertretung von Stadtplanungsreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch war Stadträtin Constance Mochar bei der heutigen Wiederöffnung mit dabei. Für Mochar ist das Projekt ein gelungenes Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit: „Der Umbau zeigt, was möglich ist, wenn Wirtschaft und Stadt gemeinsam an einem Strang ziehen. IKEA ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsstandort, sondern auch ein Ort der Begegnung für viele Menschen.