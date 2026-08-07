Bürgermeister Scheider fordert Rückkehr zum „Wettbewerb der Ideen“

Im seit Sommer 2023 anhängigen Ermittlungsverfahren gegen den Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider hat das Landesgericht Klagenfurt zwei Ermittlungskomplexe eingestellt. Der Stadtchef nahm diese Teileinstellung zum Anlass, um den Ermittlungsbehörden seinen Dank auszusprechen. Zugleich lobte er die Arbeit der Justiz und hob hervor, dass sich die Beamtinnen und Beamten nicht von politischen Einflüssen leiten lassen.

Zwei Ermittlungskomplexe eingestellt

Scheider dazu wörtlich: „Zuallererst möchte ich der Justiz meine Wertschätzung für ihre genaue und objektive Arbeit […] aussprechen. Die für Ermittlungsverfahren zuständigen Beamten lassen sich weder von Zurufen noch von politisch motivierten anonymen Anzeigen blenden und gehen objektiv ihrer Ermittlungstätigkeit nach.“ In diesem Zusammenhang übte Scheider Kritik an der aktuellen politischen Kultur in der Landeshauptstadt. Anonyme Anzeigen und eine Kultur der Dauerdenunziation seien mittlerweile ein fester Bestandteil der politischen Auseinandersetzung geworden, wodurch Prüforgane und Ermittlungsbehörden übergebührlich belastet würden, setzt er fort.

„Wettbewerb der besten Ideen“

Vor diesem Hintergrund fordert der Bürgermeister eine Rückkehr zum sachlichen politischen Diskurs und richtet einen dringenden Appell an die Mitbewerber im Gemeinderat. Er fordert das Ende des permanenten Wahlkampfmodus zugunsten einer konstruktiven Zusammenarbeit für die Bürgerinnen und Bürger: „Nachdem wir jetzt 5 ½ Jahre Dauerwahlkampf hatten, appelliere ich an meine politischen Mitbewerber, die Bürgerinnen und Bürger von dieser andauernden Negativbeschallung zu entlasten und stattdessen einen Wettbewerb der besten Ideen zu führen. – Das ist nämlich auch der Auftrag an jeden politischen Mandatar: Vom ersten bis zum letzten Tag seiner Amtszeit nach bestem Wissen und Gewissen für die Stadt und die Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten. Der Bürger, der Steuerzahler, ist unser Auftraggeber – er bezahlt uns nicht für permanente Schikanen und Blockaden, die wichtige Projekte verhindern, sondern erwartet sich zu Recht, dass mit voller Kraft und positiver Motivation für die Stadt und die Menschen gearbeitet wird. Ich stehe voll und ganz dafür und reiche allen Mitbewerbern die Hand, es mir gleich zu tun.“