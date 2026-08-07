Feuerwehr suchte vermisste Person am Keutschacher See

Als gestern die Sirenen in Klagenfurt-Land schrillten, rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Keutschach zum wiederholten Mal in dieser Woche zum Keutschacher See aus.

Grund dafür war eine alarmierende Meldung während eines Wetterumschwungs. „Ein Stand Up Paddler wurde im rasch aufziehenden Unwetter vermisst. Am Einsatzort angekommen, wurde die Lage durch den Einsatzleiter erkundet“, schilderten die Einsatzkräfte.

Vermisste Person gefunden

Für die Wehr galt dabei ein klares Protokoll: „Bei einer vermissten Person im Wasser ist es die Aufgabe der Feuerwehr den Einsatz der Wasserrettung zu unterstützen, indem sie den Uferbereich absucht.“ Glücklicherweise nahm der Vorfall schnell ein gutes Ende, da der Einsatzleiter nur kurze Zeit später die sichere Rückkehr der vermissten Person an das Ufer vermelden konnte. „Nach Rücksprache mit der Wasserrettung konnten wir den Einsatz beenden und unsere Einsatzbereitschaft wieder herstellen“, teilte die Feuerwehr Keutschach mit.

Auch Berufsfeuerwehr vorerst alarmiert

Vorerst mitalarmiert wurde auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Diese bestätigte jedoch bereits gegenüber 5 Minuten, dass der Einsatz für sie kurz nach der Bekanntgabe storniert worden war.