In Klagenfurt: Feuerwehr befreite Jungschwan aus Angelschnur

In Klagenfurt geriet ein Jungschwan durch eine verlassene Angelschnur in Not. Die Berufsfeuerwehr konnte das unverletzte Tier behutsam befreien und wohlbehalten zu seiner Familie zurückbringen.

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt musste heute zu einem tierischen Einsatz an einem Gewässer im Stadtgebiet ausrücken. Bei einer fünfköpfigen Schwanenfamilie war ein Jungtier entdeckt worden, das sich hilflos in einer Angelschnur verfangen hatte.

Unverletzt zur Familie zurückgekehrt

„Die Angelschnur hatte sich gemeinsam mit einem Fisch um die Füße des Jungschwans gewickelt, wodurch das Tier erheblich in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt war“, schildern die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr in den sozialen Medien. Den Rettungskräften gelang es schließlich, das Jungtier behutsam einzufangen und das Hindernis vollständig zu entfernen. Der Jungschwan konnte im Anschluss unverletzt zu seiner Familie zurückkehren.

Kein Abfall

Aus gegebenem Anlass weist die Berufsfeuerwehr Klagenfurt darauf hin, Angelschnüre und sonstige Abfälle keinesfalls in der Natur zurückzulassen. Diese stellen eine erhebliche Gefahr für die heimische Tierwelt dar.