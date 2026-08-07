Waffen im Angebot? Polizeieinsatz beim Klagenfurter Altstadtzauber

Ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz hat sich am Freitagnachmittag auf dem Flohmarkt im Rahmen des Klagenfurter Altstadtzaubers ereignet, wie die Beamten gegenüber 5 Minuten bestätigen.

Beamten der Kärntner Polizei fiel in der Innenstadt der Stand eines Händlers auf, auf dem drei wie echt wirkende Langwaffen sowie eine Hiebwaffe angeboten wurden, wie die Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten bestätigt. Nach ersten Informationen veranlasste die Landespolizeidirektion eine genaue Überprüfung der mittlerweile sichergestellten Gegenstände.

Rückgabe oder Anzeige

Derzeit stehe noch nicht fest, ob von den Fundstücken eine tatsächliche Gefahr ausgeht oder ob es sich um harmlose – und damit legale – Attrappen handelt. Sollten sich die Gegenstände als ungefährlich erweisen, werden sie dem Standler wieder ausgehändigt. Stellt sich allerdings heraus, dass es sich um echte Waffen handelt, welche beim Flohmarkt angeboten wurden, muss der Verkäufer mit einer Anzeige rechnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2026 um 18:36 Uhr aktualisiert