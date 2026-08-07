Beim Einparken geblendet: 83-Jähriger kracht gegen Tabakautomaten

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Klagenfurt: Ein 83-jähriger Autofahrer wollte vor einer Trafik einparken. Kurz darauf prallte sein Wagen frontal gegen einen Tabakautomaten.

Ein 83-Jähriger wollte in Klagenfurt vor einer Trafik einparken. Nach eigenen Angaben wurde er geblendet, verriss seinen Wagen und prallte frontal gegen einen Tabakautomaten.

Ein 83-Jähriger wollte in Klagenfurt vor einer Trafik einparken. Nach eigenen Angaben wurde er geblendet, verriss seinen Wagen und prallte frontal gegen einen Tabakautomaten.

Der Unfall passierte am Freitag, dem 7. August 2026, gegen 16.15 Uhr im Stadtgebiet von Klagenfurt. Ein 83-jähriger Mann war dort mit seinem Wagen unterwegs. Nach eigenen Angaben wollte er in eine Parklücke vor einer Trafik einfahren. Doch unmittelbar vor dem Einbiegen kam es zu dem Unfall. Wie der 83-Jährige gegenüber der Polizei angab, habe ihn kurz vor dem Einparken etwas geblendet. Daraufhin habe er sein Fahrzeug verrissen. Das Auto kam nicht in der vorgesehenen Parklücke zum Stillstand. Stattdessen prallte das Fahrzeug frontal gegen den Tabakautomaten vor der Trafik.

83-Jähriger verletzt

Durch den Zusammenstoß wurde der Lenker verletzt. Laut Landespolizeidirektion Kärnten erlitt der 83-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Der Rettungsdienst versorgte ihn zunächst direkt an der Unfallstelle. Anschließend wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Auch ein Alkotest wurde noch an der Unfallstelle durchgeführt. Die Landespolizeidirektion Kärnten teilte dazu mit: „Ein an der Unfallstelle durchgeführter Alkotest verlief negativ“