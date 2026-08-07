Nach fast 40 Jahren: Generationswechsel im Reptilienzoo Happ steht bevor

In Klagenfurt steht ein Generationenwechsel im Reptilienzoo Happ an, wie 5 Minuten in Erfahrung bringen konnte.

Die 75-jährige Leiterin Helga Happ zieht sich nach beinahe vierzig Jahren intensiver Arbeit von der Spitze der Einrichtung zurück, um die Verantwortung an Nachfolger abzugeben. Der Abschied von ihren rund tausend Reptilien fällt der erfahrenen Expertin spürbar schwer, da diese ihre tägliche Arbeit über Jahrzehnte hinweg geprägt haben.

„Es gehört jetzt frischer Wind herein“

Dennoch blickt sie entschlossen nach vorne und betont: „Es gehört jetzt frischer Wind herein“, schildert sie gegenüber 5 Minuten. Für Notfälle bleibt sie der Öffentlichkeit allerdings weiterhin erhalten, ergänzt sie. Die Leitung des Klagenfurter Zoos übernimmt ab dem Herbst der aus Wien stammende Martin Polaschek. Er selbst betreibt bereits eine vergleichbare Einrichtung im burgenländischen Forchtenstein sowie ein Tierheim in Wien, weshalb Happ ihr Lebenswerk bei ihm gut aufgehoben sieht. Im Rahmen einer Präsentation am Freitag wurde die künftige Führungskonstellation offiziell vorgestellt.

Umgestaltungen stehen an

Der Wechsel in der Geschäftsführung wird mit Ende September formal abgeschlossen sein. Kurze Zeit später folgen die nächsten Schritte auf dem Gelände, da schon für den Monat Dezember die ersten baulichen Umgestaltungen auf dem Programm stehen, heißt es im Bericht des „ORF“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2026 um 20:01 Uhr aktualisiert