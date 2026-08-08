Hoher Besuch in der Ostbucht: „Absolutes wirtschaftliches Aushängeschild“

Gemeinsam mit Bundesministerin Claudia Bauer besuchte Wirtschafts- und Tourismusreferent Stadtrat Julian Geier die „ip media“ an einem ihrer Firmenstandorte, der Schiffswerft in der Wörthersee Ostbucht.

Die „Starnacht am Wörthersee“, Konzerte von Andreas Gabalier, Pizzera und Jaus oder Roland Kaiser, die Wörthersee Schifffahrt, das Alpen-Adria-Hafenfest und vieles mehr: Klagenfurts erfolgreichste Veranstaltungen und größte Gästemagnete sind untrennbar mit dem Namen „ip media“ verbunden, teilt die StadtKommunikation in einer Aussendung mit.

Bundesministerin besucht „ip media“

Anlässlich des Besuchs von Bundesministerin Claudia Bauer stellte Klagenfurts Wirtschafts- und Tourismusreferent Stadtrat Julian Geier der Ministerin „ip media“-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig und den Leiter der Wörthersee Schifffahrt, Daniel Dörfler und damit eines der erfolgreichsten Unternehmen auf dem Medien-, Veranstaltungs- und Tourismus-Sektor vor, so vonseiten der Stadt weiter.

„Enorm wichtig für unsere Tourismusregion“

„ip media ist ein absolutes wirtschaftliches Aushängeschild und enorm wichtig für unsere Tourismusregion. Allein die Starnacht produziert traumhafte Bilder von Klagenfurt am Wörthersee, die im ganzen deutschsprachigen Raum ausgestrahlt werden. Dadurch werden wertvolle Impulse für den Tourismus und die Wirtschaft gesetzt. Längst ist die Starnacht nicht nur Unterhaltung, sondern auch Wirtschaftsfaktor“, so Stadtrat Julian Geier.

Über „ip media“

Die „ip Media Marketing GmbH“ ist ein seit vielen Jahren erfolgreiches Fernsehproduktionsunternehmen und Veranstalter, teilt die Stadt weiter mit. Schwerpunkte sind Unterhaltungsshows, Live-Konzerte, Künstlermanagement, Produktions­dienstleistungen und Events. Die „ip media Holding“ befindet sich in Besitz von Martin Ramusch, Gerfried Zmölnig (Geschäftsführer) und Christian Diechler (Prokurist). Die Wörthersee Schifffahrt, die „Leon Service & Security GmbH“, die beliebte „Villa Lido“ u.a. gehören ebenfalls zur Firmengruppe.