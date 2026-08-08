Historisches Denkmal in Pörtschach erstrahlt in neuem Glanz

Kürzlich war Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber vor Ort und übergab die Förderzusage an Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz sowie an die Obfrau des Vereins Pörtschach, Ingeborg Kosch.

Kürzlich war Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber vor Ort und übergab die Förderzusage an Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz sowie an die Obfrau des Vereins Pörtschach, Ingeborg Kosch.

Das Kochwirtkreuz zählt seit vielen Jahren zu den prägenden historischen Denkmälern in Pörtschach. Damit dieses Zeugnis der Ortsgeschichte auch weiterhin erhalten bleibt, wurde es nun restauriert, heißt es vom Land.

Land Kärnten unterstützt Sanierung mit 3.000 Euro

Das Projekt wurde vom Verein Pörtschach Archiv initiiert, der sich seit Jahren für die Bewahrung des kulturellen Erbes der Gemeinde einsetzt. Die Gesamtkosten für die Restaurierung belaufen sich auf 4.500 Euro, wovon 3.000 Euro über die Kleinprojektförderung des Landes Kärnten beigesteuert wurden, heißt es weiter. Kürzlich übergab Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber die Förderzusage vor Ort an Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz und die Obfrau des Vereins Pörtschach Archiv, Ingeborg Kosch. „Solche Denkmäler sind ein wichtiges Volkskulturgut, das es zu erhalten gilt. Sie tragen Geschichte in sich und prägen das Ortsbild vieler Gemeinden. Deshalb ist es uns ein Anliegen, Sanierungsinitiativen dieser Art seitens des Landes zu unterstützen“, betonte er dabei.

„Wichtiger Beitrag zum Erhalt eines Bauwerks geleistet, das …“

Im Rahmen des Projekts wurden die Restaurierungsarbeiten am Kreuz sowie Maler- und Bodenbefestigungsarbeiten gefördert. „Mit diesen Maßnahmen wird ein wichtiger Beitrag zum Erhalt eines Bauwerks geleistet, das historisch, kulturell und gesellschaftlich von großer Bedeutung ist. Genau für solche Initiativen wurde die Kleinprojektförderung ins Leben gerufen“, so Gruber. Abschließend ergänzte er: „Gerade Vereine wie das Pörtschach Archiv zeigen, wie viel mit ehrenamtlichem Einsatz für die Bewahrung unserer Geschichte erreicht werden kann. Dieses Engagement verdient große Anerkennung und soll auch vonseiten des Landes bestmöglich unterstützt werden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 10:54 Uhr aktualisiert