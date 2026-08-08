Für einen Euro? Bekanntes Klagenfurter Cafe sucht Nachfolger

Ein Inserat auf der Plattform "willhaben" sorgt aktuell für Staunen: Ein Café in Klagenfurt vermeintlich für einen Euro angeboten. Doch was hat es damit auf sich?

Nanu? In der Klagenfurter Gastronomieszene sticht ein aktuelles Inserat auf der Plattform „willhaben“ hervor: Ein voll ausgestattetes Café in bester Lage sucht ab sofort eine Nachfolge. Das Besondere an dem Angebot ist die symbolische Ablösesumme von nur einem Euro für das Inventar.

Charmantes Café in zentraler Lage

„Der Betrieb steht seit 33 Jahren, erfolgreich unter derselben Führung und genießt einen ausgezeichneten Ruf sowie einen treuen Kundenstamm“, steht es im Inserat geschrieben. Durch die vollständige Einrichtung und das vorhandene Inventar können neue Betreiber das Café ohne lange Umbauphasen oder hohe Investitionskosten direkt übernehmen und weiterführen, heißt es weiter. Wie der aktuelle Betreiber Daniel Tischler gegenüber der „Kronen Zeitung“ betont, würde der Euro nur dazu dienen, dass das Inserat online gestellt werden konnte. Dabei sei vermutlich ein Fehler passiert, heißt es und weiter: „Über den tatsächlichen Kaufpreis wird mit ernsthaften Interessenten persönlich gesprochen.“

Darum wird ein Nachfolger gesucht

„Aus Altersgründen möchten wir diesen besonderen Standort in verantwortungsvolle Hände übergeben und bieten Ihnen die seltene Gelegenheit, einen etablierten Gastronomiebetrieb mit großem Potenzial zu kaufen“, so vonseiten der Betreiber. Das Café liegt mitten im schönen Klagenfurter Europapark und läuft derzeit in Vollbetrieb. Interessierte können direkt über die Online-Plattform Kontakt mit dem Inhaber aufnehmen.