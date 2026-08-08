Brand bei der Volksschule 9 in Klagenfurt

Derzeit kommt es zu einem Feuerwehreinsatz bei der Volksschule 9. Es soll sich um einen Brand handeln.

Aktuell gibt es einen Feuerwehreinsatz in Klagenfurt. Bei der Volksschule 9 sind die Einsatzkräfte bereits vor Ort.

Brand bei der Volksschule

Ein Floriani von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt bestätigt den Einsatz auf Anfrage von 5 Minuten: „Ersten Informationen zufolge handelt es sich um einen Kleinbrand. Die Kollegen sind bereits vor Ort.“ Mehr kann er zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Update von der Berufsfeuerwehr

Heute, kurz nach 15 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin und der Freiwilligen Feuerwehr Hauptwache zu einem gemeldeten Gebäudebrand in die Mittelschule Waidmannsdorf alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein Brand im Dachbereich des Schulgebäudes festgestellt werden. Bei der anschließenden Erkundung über die Drehleiter stellte sich heraus, dass mehrere an der Fassade des obersten Geschosses montierte Wechselrichter der Photovoltaikanlage in Brand geraten waren.

Feuer ging auf Fassade über

Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits auf die Fassade übergegriffen. Rund 20 m² der Fassadenfläche waren bereits vom Brand betroffen, zudem breitete sich das Feuer in Richtung Attika aus. Unter schwerem Atemschutz wurde umgehend ein Löschangriff über die Drehleiter durchgeführt. Parallel dazu wurden der PV-Hauptschalter sowie die vorhandene Notabschaltung betätigt. Der Brand konnte dadurch rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt und die betroffenen Fassaden- und Attikabereiche auf weitere Glut- und Brandstellen kontrolliert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 16:49 Uhr aktualisiert