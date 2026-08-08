„Heimarbeit“ kostete Klagenfurterin ein Vermögen

Eine 36-jährige Frau wurde in Klagenfurt Opfer von Internetbetrügern. Sie fand in den sozialen Medien die vermeintliche Möglichkeit zur Heimarbeit. Dazu nahm sie Kontakt via Messenger-Dienst mit den Anbietern auf.

Tausende Euro weg

Dann wurde die Kärntnerin angewiesen, mehrere Dinge im Internet zu kaufen, damit sie eine Provision erhalte. Das tat die Frau und tätigte auch einige Überweisungen. Schließlich forderte sie ihre Provision, wobei sie angewiesen wurde, einige Tausend Euro zum Erhalt der Provision zu überweisen. Auch dem kam sie nach. Erst dann erkannte sie den Betrug. Ihr Schaden beträgt einige Tausend Euro.