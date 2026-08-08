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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt eine schockierte Frau und im Hintergrund einen Laptop und einen Einkaufswagen.
EIne Klagenfurterin wurde OPfer eines Betrugs.
Klagenfurt
08/08/2026
Betrug

„Heimarbeit“ kostete Klagenfurterin ein Vermögen

Eine Klagenfurterin fiel Betrügern zum Opfer. Dadurch verlor sie tausende Euro.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Eine 36-jährige Frau wurde in Klagenfurt Opfer von Internetbetrügern. Sie fand in den sozialen Medien die vermeintliche Möglichkeit zur Heimarbeit. Dazu nahm sie Kontakt via Messenger-Dienst mit den Anbietern auf.

Tausende Euro weg

Dann wurde die Kärntnerin angewiesen, mehrere Dinge im Internet zu kaufen, damit sie eine Provision erhalte. Das tat die Frau und tätigte auch einige Überweisungen. Schließlich forderte sie ihre Provision, wobei sie angewiesen wurde, einige Tausend Euro zum Erhalt der Provision zu überweisen. Auch dem kam sie nach. Erst dann erkannte sie den Betrug. Ihr Schaden beträgt einige Tausend Euro.

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