Maria Wörther Kirchtag: Bieranstich, Alpakas & Marienschiff

Am Samstag den 15. August, dem Feiertag Mariä Himmelfahrt, verwandelt sich die malerische Halbinsel Maria Wörth wieder in einen Ort der Begegnung,

des Brauchtums und der Geselligkeit. Der traditionelle Maria Wörther Kirchtag lädt Einheimische, Gäste und Familien zu einem abwechslungsreichen Fest mit Höhepunkten, regionalen Köstlichkeiten und einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm ein.

Feierlicher Auftakt

Den feierlichen Auftakt bildet um 9 Uhr das festliche Hochamt in der Wallfahrtskirche Maria Wörth, musikalisch gestaltet vom Kirchenchor Maria Wörth. Um 10.30 Uhr folgt die Heilige Messe in slowenischer Sprache mit Diözesanbischof Dr. Josef Marketz, begleitet vom Kirchenchor Keutschach. Ganztägig laden Standler mit liebevoll gefertigtem Handwerk und traditionellen Kirchtagssüßigkeiten zum Bummeln ein. Für das leibliche Wohl sorgt die Gastronomie mit regionalen Kirchtagsspezialitäten und einem gemütlichen Biergarten, der zum Verweilen in geselliger Kirchtagsatmosphäre einlädt.

Alpakas für die Kleinen

Von 10 bis 14 Uhr findet am Freisinger Platz der beliebte Kinderflohmarkt unter dem Motto „Handeln & Tandeln – alles aus dem Kinderzimmer“ statt. Hier können Kinder stöbern, tauschen und verkaufen. Um ca. 11 Uhr wird der traditionelle Bieranstich gefeiert.

Beim anschließenden Frühschoppen sorgt das Hauskant’n Trio für musikalische Unterhaltung und echte Kirchtagsstimmung. Ein besonderes Erlebnis für Groß und Klein bieten die Alpakas mit ganztägigen Alpakawanderungen auf dem Kirchtagsgelände.

Marienschiff

Den stimmungsvollen Abschluss des Kirchtages bildet um 23.10 Uhr die Ankunft des Marienschiffs in Maria Wörth. Die 72. Marienschiffsprozession auf dem Wörthersee zählt zu den eindrucksvollsten Traditionen Kärntens und zieht Jahr für Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Beim Anlegen es Marienschiffs erklingt das „Ave Maria“ von Gounod, interpretiert von Daniela de Santos auf ihrer Kristallpanflöte. Begleitet wird dieser feierliche Moment von einer stimmungsvollen Lichtprojektion auf die Wallfahrtskirche, die zu Ehren der Heiligen Maria von der Gemeinde Maria Wörth ausgerichtet wird.