Maria Wörther Kirchtag lädt zum Familienfest

Am Samstag, den 15. August (Mariä Himmelfahrt), wird die malerische Halbinsel Maria Wörth zum Treffpunkt für Einheimische und Gäste: Der traditionelle Maria Wörther Kirchtag lädt zu einem abwechslungsreichen Fest voller Musik, Kärntner Gastfreundschaft und buntem Familienprogramm. Der feierliche Auftakt startet um 9 Uhr mit dem festlichen Hochamt in der Wallfahrtskirche, gestaltet vom Kirchenchor Maria Wörth. Um 13.30 Uhr folgt die Heilige Messe in slowenischer Sprache mit Diözesanbischof Josef Marketz und dem Kirchenchor Keutschach. Den ganzen Tag über laden Handwerks- und Süßigkeitenstände zum Bummeln ein, während der gemütliche Biergarten regionale Kirchtagsköstlichkeiten serviert.

Bieranstich, Kinderflohmarkt und Alpakas

Auch für die Unterhaltung ist bestens gesorgt: Um ca. 11 Uhr erfolgt der traditionelle Bieranstich, gefolgt von einem zünftigen Frühschoppen mit dem Hauskant’n Trio. Von 10 bis 14 Uhr findet am Freisinger Platz der Kinderflohmarkt unter dem Motto „Handeln & Tandeln – alles aus dem Kinderzimmer“ statt. Außerdem werden den ganzen Tag über Alpakawanderungen direkt auf dem Kirchtagsgelände angeboten. Den stimmungsvollen Höhepunkt und Abschluss des Kirchtags markiert um 23.10 Uhr die Ankunft der 72. Marienschiffsprozession. Wenn das Schiff anlegt, verzaubert Daniela de Santos die Besucher mit Gounods „Ave Maria“ auf ihrer Kristallpanflöte.