TiKo Klagenfurt: Wer schenkt Hund Lorenzo & Omi Elli ein Zuhause?

Neue Woche, neue Hoffnung für Kärntens Tierheim-Schützlinge: Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten aktuell American Staffordshire Terrier Lorenzo und Katze Elli sehnsüchtig auf ein neues Zuhause

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause. In dieser Woche stellen wir euch zwei ganz besondere Bewohner vor, die sich nach Geborgenheit und verständnisvollen Menschen sehnen:

Sensibler Kraftprotz: Hund „Lorenzo“

Der rund fünfjährige, unkastrierte American Staffordshire Terrier ist ein eher feinfühliger und sensibler Wegbegleiter. Lorenzo benötigt sowohl körperliche als auch geistige Auslastung sowie klare, liebevolle Strukturen, die ihm Sicherheit geben. Er sucht ein stabiles Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, in dem er als Einzelprinz ohne weitere tierische Mitbewohner leben darf.

©TiKo Lorenzo sucht aktuell ein neues Zuhause.

Liebenswerte Katzen-Omi: Notfellchen „Elli“

Die etwa 12-jährige, kastrierte Europäisch-Kurzhaar-Katze ist eine unglaublich liebevolle Katzen-Omi mit Charakter. Elli hat es bisher nicht leicht gehabt: Wegen der Zahnkrankheit FORL wurden ihr alle Zähne entfernt, zudem besteht der Verdacht auf Felines Calicivirus (FCV). Trotz ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte genießt die Senioren-Dame Streicheleinheiten in vollen Zügen. Elli sucht ein ruhiges Plätzchen bei Menschen mit viel Verständnis für eine ältere Katze mit besonderen Bedürfnissen.

©TiKo Hast du einen Platz für Elli?

Weitere Informationen

Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten nach telefonischer Vereinbarung (0463 43541-0) kennenlernen.

Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16 Uhr

Samstag: 10 bis 12.30 Uhr