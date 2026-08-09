Klagenfurterin Marlen Staudacher stellt neuen Leichtathletik-Rekord auf

Nach 40 Jahren war mit Marlen Staudacher erstmals eine Österreicherin im U20-WM-Bahngehen vertreten. Bei der Hitzeschlacht in den USA stellte die Kärntnerin gleich einen Rekord auf.

40 Jahre hat es in der Geschichte der U20-Weltmeisterschaften gedauert, bis Österreich erstmals im Bahngehen vertreten war. Für dieses historische Debüt sorgte die Kärntnerin Marlen Staudacher vom LAC Klagenfurt. Die Möllbrücknerin ging im US-amerikanischen Eugene im 5000-Meter-Bahngehen an den Start. Trotz schwieriger Bedingungen – hoher Temperaturen und eines extrem dichten Teilnehmerinnenfeldes – lieferte der Schützling von Trainer Alexander Maier eine starke Leistung ab.

Neuer U20-Rekord für Österreich

Bei ihrer internationalen Premiere belegte Staudacher den 31. Rang. Das Highlight: Mit ihrer Zeit von 24:14,12 Minuten stellte sie den bisherigen österreichischen U20-Rekord von Theresia Emma Mohr aus dem Jahr 2023 (24:38,79 Minuten) in den Schatten. „Die Freude über den österreichischen Rekord ist natürlich groß. Das Rennen ist zwar nicht ganz so gut verlaufen, aber es war auch relativ warm. Dafür war die Leistung dann schon sehr gut. Im Nachhinein bin ich sehr zufrieden“, freut sich Staudacher im O-Ton auf der ÖLV-Homepage.