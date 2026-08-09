Kärntner Doppelsieg & 24 Medaillen beim Ferlacher Jubiläums-Aquathlon

Der Ferlacher Aquathlon feierte am Samstag (9. August) am Ressnigteich sein 10-jähriges Jubiläum. Die Veranstaltung war bereits im Vorfeld restlos ausgebucht: Über 470 nationale und internationale Athleten traten im Schwimmen und Laufen gegeneinander an. Dass wir unser 10-jähriges Jubiläum mit einem derart großen Teilnehmerfeld feiern können, freut uns ganz besonders. Der Ferlacher Aquathlon hat sich über die Jahre zu einer Veranstaltung entwickelt, die Sportlerinnen und Sportler aus dem In- und Ausland anzieht und gleichzeitig eine ganz besondere familiäre Atmosphäre bietet“, zieht Veranstalter Mario Kapler eine rundum positive Bilanz.

Kärntner Doppelsieg bei den Damen

Sportlich stand der Tag im Zeichen der Österreichischen und Kärntner Meisterschaften. Aus heimischer Sicht gab es bei den Damen Grund zum Jubeln: Kathrin Ritter sicherte sich vor ihrer Vereinskollegin Leonie Hauser den Staatsmeistertitel im Aquathlon. Beide starten für den HSV Triathlon Kärnten und machten den Kärntner Doppelerfolg perfekt. Insgesamt räumten die Kärntner Starter 24 Medaillen ab. Auch Constance Mochar, Präsidentin des Kärntner Triathlonverbandes, zeigt sich begeistert: „Gerade das 10-jährige Jubiläum zeigt, wie nachhaltig sich der Ferlacher Aquathlon entwickelt hat.“

Die Kärntner ÖM-Medaillen im Überblick