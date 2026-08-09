Voller Erfolg: Tausende feierten den 30. Klagenfurter Altstadtzauber

Der 30. Klagenfurter Altstadtzauber verwandelte die Innenstadt drei Tage lang in ein buntes Festgelände. Tausende Besucher stöberten am Flohmarkt und feierten bei Live-Musik und Gauklershows.

Der Klagenfurter Altstadtzauber hat an diesem Wochenende einmal mehr bewiesen, warum er als das Stadtfest gilt: Bei seiner 30. Ausgabe verwandelte sich die Innenstadt drei Tage lang in eine lebendige Bühne voller Musik, Kultur und Kulinarik. Die Straßenzüge und Plätze waren bestens besucht – sowohl Einheimische als auch Gäste aus dem In- und Ausland strömten in die Landeshauptstadt, um das Jubiläum gebührend zu feiern.

Magie, Live-Musik und Stöber-Fieber

Besonders der beliebte Traditions-Flohmarkt rund um den Domplatz erwies sich erneut als absoluter Publikumsmagnet und zog tausende Besucher an. Überall in der Innenstadt – vom Neuen Platz bis hin zum Pfarr- und Heuplatz – sorgten Straßenkünstler, Gaukler und Zauberer für staunende Gesichter bei Groß und Klein. Auf mehreren Bühnen heizten zudem verschiedene Live-Bands dem Publikum ordentlich ein.