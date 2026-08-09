Großeinsatz am Wörthersee: Kärntner (65) halbe Stunde unter Wasser

Ein 65-jähriger Mann ist Sonntagvormittag, am 9. August 2026, im Wörthersee untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. Eine halbe Stunde später wurde er aus acht Metern Tiefe geholt und reanimiert.

Ein 65-jähriger Kärntner, der mit seiner 77-jährigen Lebensgefährtin in einer Wohnanlage in Maria Wörth (Bezirk Klagenfurt-Land) wohnte, ist mit ebenjener am Sonntagvormittag, 9. August 2026, zum Wörthersee gegangen. Während er im den See geschwommen ist, blieb seine Lebensgefährtin am Ufer. Kurz nach 10 Uhr hat sie dann beobachtet, wie der 65-Jährige plötzlich unterging und nicht mehr auftauchte. Daher rief sie die Einsatzkräfte.

Zahlreiche Feuerwehren im Großeinsatz

Ein Taucher der Freiwilligen Feuerwehr Reifnitz konnte rund eine halbe Stunde später den Mann schließlich in Ufernähe aus etwa acht Metern Tiefe bergen. Ein Notarztteam führte Reanimationsmaßnahmen durch, ehe der 65-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum geflogen wurde. Über den Gesundheitszustand des Mannes ist aktuell nicht mehr bekannt. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Reifnitz noch die Feuerwehren aus Keutschach, Ferlach, Velden, Pritschitz und Krumpendorf sowie die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Wasserrettung, zwei Hubschrauber, ein Polizeiboot und das Rote Kreuz. #Update: Wie jetzt bekannt wurde, verstarb der Mann auf dem Weg ins Krankenhaus.

©FF Ferlach | In Maria Wörth… ©FF Ferlach | …kam es heute zu einem Badeunfall. ©FF Ferlach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.08.2026 um 16:35 Uhr aktualisiert