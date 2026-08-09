Neue Trendsportarten: Padel Campus eröffnet in Moosburg

Ab Montag, dem 10. August, bietet das Kaiser-Arnulf-Sportzentrum in Moosburg Padel und Pickleball an. Es entsteht die größte Anlage für den US-Trendsport in ganz Kärnten.

Das Kaiser-Arnulf-Sportzentrum in Moosburg entwickelt sich zum neuen Sport-Hub für die gesamte Wörthersee-Region. Ab Montag, 10. August, gehen dort zwei moderne Padel-Courts sowie drei Pickleball-Courts an den Start. Damit setzt der Kärntner Padel Campus nach Standorten in St. Veit an der Glan und Wolfsberg seinen Expansionskurs fort und bringt die größte Pickleball-Anlage des Bundeslandes nach Moosburg. „Mit Moosburg schaffen wir ein sportliches Zuhause für die gesamte Region. Padel und Pickleball bringen Menschen sofort zusammen – man braucht keine Vorkenntnisse, nur Lust aufs Spielen“, erklärt Mitgründer Christofer Huber.

Inspiriert von der Weltmeisterschaft in Vietnam

Die Idee, den US-Boomsport groß nach Kärnten zu holen, kam Huber bei der Pickleball-WM im vietnamesischen Da Nang: „Ich habe es dort gemeinsam mit meiner Partnerin ausprobiert – der Zugang ist simpel und für jedes Alter geeignet. Da war klar: Das will ich nach Kärnten bringen.“ Pickleball kombiniert Elemente aus Tennis, Badminton und Tischtennis und gilt gemeinsam mit Padel (einer Mischung aus Tennis und Squash in einem Glaskasten) als extrem einsteigerfreundlich. Schon nach wenigen Minuten gelingen erste Ballwechsel.