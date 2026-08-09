Bürgermeister von Ferlach: „…ich finde es sehr traurig“

Normalerweise hält sich Ferlachs Bürgermeister aus den Sozialen Medien raus. Dieses Mal hat er eine Ausnahme gemacht. Christian Gamsler schrieb kürzlich in einem Facebook-Posting was ihn aktuell beschäftigt.

„Ich finde es sehr traurig“

„Geschätzte Damen und Herren ! Heute breche ich eigentlich meinen Vorsatz, dass ich in den Sozialen Medien etwas kommentiere oder mich an Diskussionen beteilige – aber ich finde es sehr traurig, dass mir heute von Gastwirten in Ferlach berichtet wurde, dass sie ihre Öffnungszeiten weiter kürzen müssen, da sie einfach kein Personal finden“, so beginnt das Posting des SPÖ-Politikers. Er führt aus: „ich kann mir nicht vorstellen, dass sich nicht doch wer findet, offiziell und angemeldet zu arbeiten ? Dieses Posting habe ich mit einer Wirtin abgesprochen- also wer arbeiten will, soll mir im Messenger schreiben- ich leite dies dann gerne weiter – und ich darf auch eine Vision hier teilen – Ferlach fehlt auch ein Brauereiwirtshaus oder eine eigene kleine regionale Brauerei- Danke für euer Verständnis, dass ich mich hier einmal äußere“, so das Ende.

User kommentieren

Auch Facebook-User kommentieren fleißig, ein Mann schreibt: „Die Tatsache dass die Rahmenbedingungen für Unternehmer, insbesondere Gastronomen sich in den letzten Jahren verschlechtert hat, ist unbestritten. Wir reden aber über Probleme in der Gastronomie, die sich seit Jahrzehnten kaum gebessert haben. Hier geht es in erster Linie überhaupt nicht um Bezahlung, sondern um faire, transparente, geregelte Arbeitszeiten! Und ganz wichtig, Wertschätzung! – Der Ruf ist schlecht, kein Wunder, dass sich kein Nachwuchs findet. […]. Von einer Frau kommt dieses Kommentar: „Toller Beitrag! Ich glaube auch, dass wir wieder stärker über Leistungskultur, Eigenverantwortung und die Wertschätzung von Arbeit sprechen sollten. Gut, dass dieses Thema einmal sachlich angesprochen wird.“ Was ist deine Meinung zu dem Thema?

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.08.2026 um 15:33 Uhr aktualisiert