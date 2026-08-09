Handys & Suchtgift eingeschmuggelt: Sozialarbeiterin auf frischer Tat ertappt

Eine ehemalige Sozialarbeiterin der Justizanstalt Klagenfurt steht im Verdacht, Drogen und Mobiltelefone an Insassen übergeben zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Graz ermittelt wegen Amtsmissbrauchs und Suchtgiftdelikten gegen mehrere Personen. Gegen eine 38-jährige Kärntnerin laufen derzeit umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft (StA) Graz.

Als Sozialarbeiterin tätig

Die Frau war in der Justizanstalt Klagenfurt als Sozialarbeiterin tätig und für die psychische Betreuung sowie die Unterstützung der Insassen im Vollzugsalltag zuständig. Im März geriet sie jedoch selbst in den Fokus der Behörden: Mitarbeiter der Justizanstalt sollen die Frau auf frischer Tat dabei erwischt haben, wie sie verbotene Gegenstände, darunter Handys und Drogen, in die Anstalt schmuggelte. Auf die Betroffene folgten umgehend eine Anzeige sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, das Ende März von der StA Graz übernommen wurde.

Ermittlungen gegen Bedienstete und Insassen

Wie Staatsanwaltschafts-Sprecher Christian Kroschl der Kleinen Zeitung mitteilte, laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Missbrauchs der Amtsgewalt sowie wegen Suchtgiftdelikten bereits seit April gegen bekannte und unbekannte Täter. Zu den Beschuldigten zählen neben der Sozialarbeiterin auch Insassen sowie weitere Bedienstete der Justizanstalt. Aufgrund des laufenden Verfahrens können derzeit keine detaillierteren Auskünfte erteilt werden.

Offene Fragen zu Motiv und Ausmaß

Im Rahmen des Verfahrens müssen die Behörden noch zentrale Punkte klären. Unklar ist bislang, über welchen Zeitraum der Schmuggel stattfand, wie viele Häftlinge mit den verbotenen Substanzen und Geräten versorgt wurden und ob die Verdächtige mit Komplizen innerhalb der Justizanstalt zusammenarbeitete. Auch zum genauen Motiv liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor, Gerüchte über eine mögliche Beziehung zu einem Insassen werden von den Ermittlern nicht kommentiert.

Dienstrechtliche Konsequenzen

Ihr Arbeitgeber reagierte umgehend auf die Vorwürfe: Wie die Kleine Zeitung (KLZ) berichtet, wurde die 38-jährige Sozialarbeiterin nach dem Vorfall unverzüglich vom Dienst freigestellt und in der Folge gekündigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.