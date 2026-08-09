Fahnenschwinger aus Brüssel begeisterten am Neuen Platz

Dem Partnerverein der Klagenfurter Fahnenschwinger war es ein Anliegen, dem Bürgermeister während ihres Aufenthalts eine Darbietung ihrer Tradition vorzuführen. Der Neue Platz wurde Freitagfrüh, zur Bühne für die belgischen Fahnenschwinger. Die Brüsseler sind momentan in Klagenfurt auf Urlaub. Den Bürgermeister höchstpersönlich einen Fahnenschwingergruß zukommen zu lassen, wollten sie sich nicht nehmen lassen. So beeindruckten sie mit ihrem Können und traditioneller Flötenmusik. Mit ihrer Vorführung zog die Gruppe einige Zuseherinnen und Zuseher in ihren Bann.

„Langjährige Tradition“

„Das Fahnenschwingen ist mit einer langjährigen Tradition verbunden, die auch bei uns hoch angesehen ist. Es freut mich sehr, dass sich die Gruppe aus Brüssel extra die Zeit genommen hat, um am Neuen Platz die Kunst des Fahnenschwingens zu präsentieren“, so Bürgermeister Christian Scheider. Die Tradition des Fahnenschwingens ist in Österreich ein eher seltener Brauch. Einer der Hauptakteure ist David Werdinig, der 1969 auf eigene Faust beschloss, diesen wiederzubeleben und schließlich elf Jahre später den Verein der „Klagenfurter Fahnenschwinger“ gründete. Die Freude über den Besuch des einzigen Partnervereins aus der belgischen Hauptstadt stand ihm heute deutlich ins Gesicht geschrieben.