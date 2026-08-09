Junge Helden am Berg: 16 Freiwillige packten auf Klagenfurter Hütte an

Gemeinsam mit den Matschacher Almbäuerinnen und Almbauern sowie dem Wegeteam setzen sie Maßnahmen zur Pflege von Almen und Wanderwegen um und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der alpinen Kulturlandschaft. Während der praktischen Arbeit erhalten die Teilnehmenden gleichzeitig auch Einblicke in die traditionelle Almbewirtschaftung und die Bedeutung nachhaltiger Landschaftspflege.

Projektwoche

Die Projektwoche umfasst zahlreiche Arbeiten in der Umgebung der Klagenfurter Hütte. Für Projektleiter Martin Godler-Fillafer ist genau diese praktische Arbeit ansprechend: „Für mich ist es großartig, bei der Umweltbaustelle auf der Klagenfurter Hütte dabei zu sein, weil sie zwei meiner Leidenschaften verbindet: handwerken und in den Bergen sein“. Bei der Wegepflege werden am Stinzlsteig Richtung Bodental sowie am Anstieg zum Kosiak beschädigte Stufen erneuert, um die Wanderwege sicherer zu machen. Einige Teilnehmende haben zudem die Möglichkeit, mit entsprechender Kletterausrüstung gesichert Sicherungshaken in den Fels zu setzen.

Weiterer Schwerpunkt

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Pflege der Almflächen: Eine Wiese entlang des Zustiegs zur Hütte wird mit der Sense gemäht, um niedrig wachsende Pflanzen und Gräser zu fördern und die Fläche als Weide für das Almvieh zu erhalten. Südöstlich der Hütte werden Gehölze zurückgeschnitten und invasive Pflanzen entfernt, um einer Verbuschung vorzubeugen und Weideflächen zu erhalten. Ebenso werden dort Steine von einer Weide entfernt, mit denen dann ein Hochbeet für die Klagenfurter Hütte gebaut werden soll. Unterhalb der Hütte wird der Bachbereich von größeren Steinen befreit und eine flache Rampe angelegt, damit sich die Kühe dort leichter abkühlen können.

Hüttenwirt unterstützt das Projekt

Die modern ausgestattete Klagenfurter Hütte ist der Stützpunkt der Freiwilligen während der Projektwoche. Hüttenwirt Gottfried Hibeler unterstützt das Projekt, weil „diese jungen Freiwilligen mit viel Herzblut zeigen, dass Verantwortung für unsere Berge und Natur keine Frage des Alters ist. Ihr Einsatz verdient große Anerkennung und macht die alpine Landschaft für alle ein Stück lebenswerter“. Auch die Marktgemeinde Feistritz im Rosental begrüßt die Initiative ausdrücklich. Bürgermeister Wolfram Ogris betont: „Die Klagenfurter Hütte ist ein Schmuckstück in den Karawanken und ein sehr beliebtes Ausflugsziel für die Bevölkerung aus Feistritz im Rosental, aus der Region Rosental-Wörthersee und auch weit darüber hinaus. Die Umweltbaustelle ist ein niederschwelliger Zugang für Jugendliche und junge Erwachsene, sich mit dem Thema Natur- und Umweltschutz auseinanderzusetzen und sich aktiv für die Gestaltung und Verbesserung von Freizeiträumen einzubringen. Aus diesen Gründen ist diese Initiative aus Sicht der Marktgemeinde Feistritz im Rosental sehr begrüßens- und unterstützenswert.“