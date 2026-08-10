Rosentaler Pferdefest findet bald statt

Am 30. August ist es wieder so weit – das beliebte Rosentaler Pferdefest findet bei der Radlerrast in St. Oswald bei Maria Elend statt!

Freut euch auf einen schönen Tag rund ums Pferd mit tollen Programmpunkten für Groß und Klein. Ob Pferdefreund, Familie oder einfach Lust auf einen gemütlichen und abwechslungsreichen Tag, es ist ein nettes Event rund um das Reittier.

Am 30. August

Der Zuchtverein K30 Rosental lädt am Sonntag, dem 30. August 2026, ab 10 Uhr zum traditionellen Rosentaler Pferdefest nach St. Oswald in Maria Elend im Rosental ein. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Ponyreiten, einer beeindruckenden Zuchtpräsentation sowie einem spannenden Showprogramm. Als besonderes Highlight der Veranstaltung winkt eine Verlosung, bei der es neben zahlreichen Sachpreisen ein Rosentaler Zuchtfohlen zu gewinnen gibt.