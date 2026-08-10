Jubiläum des Altstadtzaubers brachte Musik und Kunst nach Klagenfurt

Der Klagenfurter „Altstadtzauber“ hat in seiner 30. Auflage erneut zigtausende begeisterte Besucherinnen und Besucher in die Stadt gelockt. Neben den Klagenfurterinnen und Klagenfurtern zogen die Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr auch zahlreiche Gäste aus ganz Österreich sowie dem benachbarten Ausland an.

Jahrzehntelange Kooperation

Veranstaltet wird das Stadtfest der Kärntner Landeshauptstadt von den Klagenfurter Stadtrichtern. Durch die jahrzehntelange Kooperation zwischen der Stadt und den Stadtrichtern hat sich die Veranstaltung zu einem etablierten Besuchermagneten entwickelt. Das Programm des dreißigsten Jubiläums bot Kunst, Kulinarik sowie Darbietungen von Gauklern, Magiern und Stelzengehern, während Musik durch die Gassen der Innenstadt erklang.

Bürgermeister zeigt sich dankbar

Bürgermeister Christian Scheider, der seit dem ersten Altstadtzauber jedes Jahr vor Ort ist, zeigte sich erfreut über den Erfolg der Veranstaltung und sprach den Organisatoren seinen Dank aus: „Wenn ich an den Altstadtzauber denke, denke ich nicht zuerst an Bühnen oder Programme. Ich denke an die vielen Menschen, die durch unsere Innenstadt schlendern, an Kinder, die mit großen Augen einem Gaukler zuschauen, an Musik, die aus den Gassen klingt, an fröhliches Lachen und daran, wie lebendig unsere Innenstadt an diesen Tagen ist. Genau das macht den Zauber dieses Festes aus“, so Scheider, der den Klagenfurter Stadtrichtern herzlichst zum erfolgreichen Altstadtzauber 2026, aber auch zum 30jährigen Jubiläum gratuliert: „Dass ein Fest dieser Größenordnung seit mittlerweile drei Jahrzehnten existiert, ist alles andere als selbstverständlich.“